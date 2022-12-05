Ледовый и стрелковый залы появятся в центре Петрозаводска

Старый дом № 1А на проспекте Ленина передали «Агентству городского развития», чтобы найти зданию применение. Уже известно, что здесь разместят два зала: с синтетическим льдом и для стрельбы, сообщил мэр Петрозаводска.

По словам Владимира Любарского, заявку подал, в частности, хоккейный клуб «Вега». В ледовом зале будут отрабатывать навыки дриблинга, броски по воротам и заниматься общефизической подготовкой.

Также часть помещений приведет в порядок некоммерческая организация «Профессионал», чтобы вести образовательную деятельность, проводить тренировки и соревнования по стрельбе.

Договоры аренды заключены, уже начался ремонт. Уже заменили все 18 окон, ведут монтаж новой электрики, сделали подготовку под стяжку на полу.

Директор «Агентства городского развития» Дмитрий Романов предложил отремонтировать находящееся в здании бомбоубежище и использовать для занятий школьников по ОБЖ и начальной военной подготовки. Любарский обещал подумать. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте