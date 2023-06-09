Ладва-Ветка: жизнь карельской глубинки под английскими часами

Текст, фото: Елена Малишевская

В 2019 году на центральной площади поселка Ладва-Ветка поставили башню с часами, которая очень похожа на английский Биг Бен, так ее и называют. В отличие от ее «сестры», стоявшей какое-то время на площади Гагарина в Петрозаводске и не понравившейся горожанам, ладвинская башня – предмет гордости местных жителей. Хотя на фоне Биг Бена еще ярче видны их проблемы: разваливающиеся дома, плохие дороги, отсутствие аптеки и многие другие. Ладва-Ветка – поселок контрастов.

Вера Страцева живет на улице Подгорной. Как следует из ее названия, все дома расположились под горкой: туда стекает вода, размывает фундаменты, люди живут, по сути, в болоте. Из четырехквартирного дома три семьи уже съехали, осталась Вера Вадимовна одна с 36-летним сыном. Для нас она открыла одну из опустевших квартир, показала провалившиеся полы.

Три печных трубы с крыши упали. Фундамент развалился, его практически нет.

«Вообще, гнилой дом. На зиму надо три тачки дров в день. Полностью отапливаю весь дом одна. Все съехали, где-то снимают жилье. Обратилась в ЖКХ, приезжала специализированная комиссия, которая признала дом подлежащим сносу».

Хозяйка дома подала заявление в 2020 году, но жилище признали аварийным только четыре месяца назад. В документе сказано, что расселение – до 2033 года. Вера Старцева боится даже думать про ближайшие десять лет, она с трудом представляет, как переживет ближайшую зиму. Большой вопрос: простоит ли дом еще хоть года два? В таком же плачевном состоянии и все остальные хозяйственные постройки. Сын начал строить новый туалет, но бросил, сказал матери, что дешевле купить готовый.

Таких домов в Ладва-Ветке десятки. И коммунальная проблема – не единственная. Два года назад в поселке обещали капитально отремонтировать центральную дорогу, обещанного ждут до сих пор.

«Дорога – это первая проблема. Вторая, а может быть, и главная – закрыта аптека. За лекарствами нужно или в Ладву ехать, или в Петрозаводск кому-то заказывать. Хорошо, если у кого машина есть, а если нет? Частники берут четыре тысячи до Петрозаводска, 500 рублей – до Ладвы. Фельдшерский пункт, слава богу, работает. Зимой очень страшно с дорогами, они практически не чистятся»,

- рассказала местная жительница Светлана Прусакова.

На площади у местной администрации – остановка рейсового автобуса. Ну, как остановка, просто скамейка. Нет ни опознавательного знака, ни навеса.

«Остановки нет. И кругом запущенность. А мы хотим современности. Как и вы»,

- говорит Григорий Степанович Игнатов.

Дом культуры внешне похож на бомбоубежище. Но местные его хвалят: говорят, здесь проходят и дискотеки для детей, и вечера для взрослых «кому за 30».

«Для детей есть дискотеки и для взрослых вечера, но хотелось бы кафе. Раньше здесь были столовая и бар, а сейчас только дом культуры, куда со своим можно прийти. А еще было бы неплохо благоустроить пляж»,

- рассказывает Кристина Шутько.

Природа здесь, действительно, замечательная. Реки Ивинка и Шапша летом прогреваются, радуют детей и взрослых. С июня по сентябрь население Ладва-Ветки значительно увеличивается за счет приезжающих в гости и тех местных, кто оставили за собой дома, но зимой предпочитают жить в более комфортабельных условиях.

А вот остановиться в гостинице не получится – она почти развалилась, заколочена.

Зато на площади есть свой Биг Бен. Бизнесмен Эдуард Чирко, любитель английского стиля, родился в Ладва-Ветке. В 2013 году он подарил похожую башню Петрозаводску, однако архитектурное сообщество через шесть лет добилось ее сноса. Можно было бы предположить, что это та самая и есть: в 2019 году снесли в столице Карелии, и в этом же году появляется в Ладва-Ветке. Но нет, петрозаводский Биг-Бен ржавеет где-то в депо троллейбусного управления, а этот стоит, отбивает каждый час, куранты играют какую-то торжественную мелодию. Местные говорят: «Нам часов не надо, мы и так время знаем, по Биг Бену все слышим!».

«Очень мы довольны этим строением. Наш поселок узнаваем, ни у кого такого нет. Бизнесмен Чирко часто сюда приезжает и всегда с подарками: детям велосипеды дарил, нас шашлыками кормил»,

- рассказывает Ольга Яковлевна Шагако.

Мы стояли на площади в Ладва-Ветке и ждали ровно 15.00, чтобы услышать перезвон курантов и бой часов. Все это мы услышали, когда стрелки на башне показали три минуты четвертого. Это очень по-русски. Ничего, к сожалению, английского в Ладва-Ветке нет – ни ровных дорог, ни подстриженных кустов, ни красных телефонных будок.

Хотя люди, конечно, живут по-разному. Нельзя сказать, что все дома разваливаются, есть и добротные, и ухоженные. Вот и автобусную остановку, говорят, пьяные снесли, потом она лежала, ржавела, пока совсем не исчезла. Но алкоголизм в карельских поселках – это отдельная тема. Пьют, потому что плохо живут, или так плохо живут, потому что пьют? Не беремся устанавливать эти причинно-следственные связи.

Заметим только, что Лада-Ветка – не самый маленький населенный пункт в Карелии, все-таки тысяча человек населения, и всего 66 километров от Петрозаводска. Поселок мог бы быть и более благоустроенным. Тем более, что в 2024 году он будет отмечать свое столетие...