Квоты на визу. Кто теперь сможет получить финский шенген?

Текст: Антонина Кябелева

Еще недавно такая близкая для россиян Европа становится все менее доступной. Специальная военная операция, начатая Россией, кардинально изменила взаимоотношения между нашей страной и Европейским Союзом. В последний день августа представители стран ЕС приняли решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

Как это отразится на жителях Карелии, многие из которых имеют родственников и друзей в соседней Финляндии? Именно об этом интервью с вице-консулом петрозаводского отделения Генконсульства Финляндии госпожой Росой Ванханен

- С 1 сентября 2022 года Финляндия ограничивает для россиян количество записей на подачу заявлений на визу. Насколько серьезным будет сокращение возможностей получить визу для жителей Карелии? Если это возможно, сообщите, сколько заявлений вы принимали до введения ограничений и сколько будете принимать сейчас?

- В Петрозаводске по-прежнему можно подать заявления на визу. В дальнейшем мы будем принимать 250 визовых заявлений в неделю, пятьдесят из них для туристических поездок. Эти пятьдесят заявлений с целью туризма будут приниматься только по понедельникам, начиная с 1 сентября.

В мае 2022 года в Петрозаводске получено 730 заявлений на визу, в июне 1000 заявлений, в июле 1560 заявлений. В августе — с 1 до 24 августа было принято 1520 заявлений.

- Планирует ли Финляндия приостановить упрощенный визовый режим для жителей республики? Если да, то когда это произойдет и в чем конкретно будет выражаться?

- ЕС принял решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме между Европейским Союзом и Россией. Это произойдет в ближайшие несколько недель. Более подробная информация будет оглашена, когда станут ясны подробности.

- Увеличится ли срок рассмотрения документов на визу? Если да, то насколько? Кому будет отдано предпочтение?

- Согласно соглашению об упрощении визового режима, время рассмотрения заявления - 10 календарных дней. При приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима соблюдается срок рассмотрения, согласно визовым правилам, который составляет 15 календарных дней. Этот срок - 15 календарных дней - может быть в отдельных случаях продлен максимум до 45 календарных дней.

Министерство иностранных дел вводит квоты для подачи заявлений на получение визы по следующему принципу: 20 процентов времени зарезервируют для туристов и 80 процентов – для людей, путешествующих по нетуристическим причинам, под которыми подразумеваются, например, семейные связи, работа и учеба.

Заявители на получение туристической визы в Петрозаводске в настоящее время могут подавать заявления на визу только по понедельникам. Другие категории могут подать заявку со вторника по четверг.

Роса Ванханен, фото предоставлено отделением Генконсульства Финляндии

- Что будет с долгосрочными визами, которые Финляндия уже выдала россиянам? Останутся ли мультивизы или теперь визы можно будет получить только под конкретные даты поездки?

- Каждое визовое заявление рассматривается индивидуально.

- Процент отказов в предоставлении самых многочисленных туристических виз со стороны Финляндии традиционно был не высоким — около 3 процентов в 2021 году. Вырастет ли количество отказов? Есть ли у вас статистика последних месяцев по количеству отказов?

- Доля отрицательных решений по-прежнему достаточно мала.

Йоэнсуу

- В последнее время россияне все чаще жалуются на то, что им выдают финский шенген на короткий срок. Можно ли назвать это новой тенденцией и если да, то на какие реальные сроки получения визы могут ориентироваться туристы из Карелии?

- Каждое заявление на получение визы рассматривается в индивидуальном порядке на основе представленных документов.

- В российских СМИ появилась информация о том, что при въезде в Россию на финской таможне россиянам, у которых остались евро, предлагают либо оставить их в пункте пропуска до следующего въезда, либо передать кому-то, кто едет в Финляндию. Запрет на ввоз евро в Россию предполагает, что есть исключение — деньги для «личного пользования». Но нигде не определено, какая сумма подходит под это понятие. Естественно, туристам заранее очень сложно рассчитать точно, какую сумму они потратят. Могли бы вы пояснить, на что ориентироваться россиянам, посещающим Финляндию?

- Более подробная информация об экспортно-импортных ограничениях и санкциях можно найти на сайте Таможенной службы Финляндии: https://tulli.fi/ru/informacia-o-tamozne/vtorzhenije-rossii-v-ukrainu

- Насколько строгим является правило первого въезда в Финляндию по финскому шенгену?

- При наличии Шенгенской визы, выданной Финляндией, основной страной назначения должна быть Финляндия. Однако при наличии многократной визы для первой поездки не обязательно ехать именно в Финляндию.

- Некоторые россияне в ожидании, когда откроется граница с Финляндией, закрытая из-за коронавируса, воспользовались финским шенгеном для поездки в другие страны ЕС. Считается ли это нарушением, если затем граждане не раз посетили Финляндию? В Финляндии высказывали недовольство тем, что россияне часто используют финский шенген в качестве транзитной визы для посещения других стран. Как часто нужно посещать Финляндию и другие страны, чтобы это не расценивали как злоупотребление? Изменилось ли что-то в этом вопросе за последние полгода?

- Основной страной назначения для Шенгенской визы, выданной Финляндией, должна быть Финляндия. Использование визы оценивается в каждом конкретном случае во время обработки заявления.