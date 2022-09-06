Петрозаводчан научат оказывать первую помощь

10 сентября специалисты Детско-юношеского центра Петрозаводска научат горожан навыкам оказания первой помощи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Мастер-классы пройдут на двух площадках - в ТРК «Лотос Плаза» (с 10 до 13 часов) и в Детско-юношеском центре по адресу проспект Александра Невского, 71 (с 13:30 до 18 часов).

Горожан ознакомят с правилами сердечно-легочной реанимации, методами остановки кровотечений. Также специалисты покажут, что делать, если человек потерял сознание или подавился. Фото: unsplash.com