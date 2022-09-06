Полтора десятка гаражей снесут в Петрозаводске

В Петрозаводске отправлены под снос очередные гаражи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Демонтажу подлежат 11 гаражей, расположенных у дома №16 по улице Халтурина, а также еще четыре постройки, находящиеся в районе улиц Боровая и Беломорская.

Владельцам самовольно установленных объектов необходимо освободить земельные участки своими силами и средствами до 21 сентября. Фото мэрии Петрозаводска