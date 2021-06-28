Квентин Тарантино уйдет на пенсию после своего десятого фильма

58-летний американский режиссер Квентин Тарантино захотел уйти на пенсию. Об уходе из кино голливудский мастер рассказал в рамках вечернего шоу Real Time with Bill Maher, отрывок из которого опубликован на YouTube, передает «Лента.ру». Уйти на отдых Тарантино задумывается после своего десятого фильма.

О чем будет последняя лента, кинематографист не рассказал. Он признался, что хотел бы создать ремейк своего дебюта «Бешеные псы», но заверил поклонников, что это только мысли вслух. По словам автора «Убить Билла», «Бесславных ублюдков», «Криминального чтива», его решение уйти из кинематографа связано с тем, что со временем «режиссеры лучше не становятся».

Оскароносный Тарантино также отметил, что его кинокарьера была длительной, а идеи оказались полностью реализованными.

В 2016 году мастер уже говорил о планах уйти из кино после десятого фильма. (фото filmpro.ru)