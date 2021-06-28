Самую большую яхту в мире оценили в 43 миллиарда рублей

Самую большую яхту в мире построила норвежская судостроительная компания Vard. Стоимость судна Somnio длиной 221,8 метра оценивается в десятки миллиардов рублей, передает «Лента.ру». Кто владеет этим шикарным судном – информация секретная. Общая стоимость Somnio составляет 430 миллионов фунтов стерлингов (43 миллиарда рублей).

На борту яхтенного лайнера 39 апартаментов класса люкс, они продаются по цене от 8,1 миллиона фунтов стерлингов (613 миллионов рублей). Купить жилье на борту яхты можно по приглашению или рекомендации. В апартаментах есть собственная кухня, тренажерный зал, библиотека, обеденная зона и гардеробная.

У владельцев будет доступ к винному погребу, дегустационному залу, ресторанам и барам, а также пляжному клубу с инвентарем для занятий водными видами спорта. Когда апартаменты на борту будут распроданы, яхта выйдет в кругосветное плавание. Благодаря бортовому оборудованию ученые будут проводить исследования океана и рассказывать путешественникам о глобальных проблемах и способах их решения. (фото lenta.ru)