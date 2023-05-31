Квартира пожарного сгорела в Карелии – коллеги просят помочь его семье

Квартира пожарного в Кубово Пудожского района полностью сгорела 26 мая. Спасатель ПЧ-52 с семьей остался без жилья, вещей и одежды, сообщили в группе Госкомитета Карелии по ОЖ и БН ВКонтакте.

Коллеги Сергея Егорова рассказали, что он жил во второй части дома, а возгорание произошло у соседей. Напомним, в результате страшного пожара погибла 33-летняя женщина. Огонь из-за сильного ветра мгновенно охватил все.

- Возгорание произошло в той части, которая принадлежала соседям спасателя. Огонь быстро распространился и в итоге выгорела практически вся деревянная конструкция. Семья потеряла все из-за пожара,

- сказано в сообщении.

Сослуживцы организовали сбор помощи – нужны не только деньги, но и посуда, вещи, одежда, постельные принадлежности. Все это можно передать, позвонив в ОПС по Пудожскому району - 8(814-52) 5-16-84 или в ПЧ-52 поселка Кубово - 8(814-52) 3-43-01. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН