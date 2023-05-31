Водителей в Карелии призвали быть осторожными из-за непогоды

Усиление ветра и сильные дожди ожидаются в ближайшие дни в Карелии. Из-за этого обстановка на дорогах станет сложной, предупредили в Госавтоинспекции.

Водителей призвали во время дождя соблюдать осторожность. Ехать с безопасной скоростью, держать дистанцию между, резко не тормозить и включать фары.

Особенно осторожными надо быть перед пешеходными переходами, в жилых зонах и около детских учреждений. Пешеходов тоже призывают к внимательности на дороге. // фото, видео: ГИБДД Карелии