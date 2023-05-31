Ель из Карелии претендует на звание главного дерева страны

Помочь карельской ели стать победительницей на очередном этапе конкурса «Дерево года» просят всех неравнодушных. Нашу республику в соревновании представляет растущее в Прионежском районе дерево, сообщили в администрации Петрозаводска.

Эта ель в числе других участников конкурса представлена на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Наша елка растет неподалеку от карельской столицы, в ландшафтном заказнике «Заозерский».

Ее высота – 36 метров, а возраст – 181 год. Это самая большая ель Фенноскандии». До 1 августа можно отдать за исполина свой голос, их пока у ели немного – она 55-я в списке. // фото: rosdrevo.ru