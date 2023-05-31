Власти Карелии планируют отремонтировать не менее 100 школ к 2026 году

На сегодня 29 школьных зданий включены в программу капитального ремонта, заявил во время прямого эфира «ЦУР объясняет» министр образования и спорта республики Роман Голубев. 21 из них начали ремонтировать в прошлом году, в этом к списку добавились еще восемь объектов. На конец мая практически завершены ремонтные работы в девяти зданиях.

Еще по 35 зданиям уже готовы проекты ремонта, по 44-м продолжается разработка проектно-сметной документации.

Мы планируем максимальное количество документации подать в Министерство просвещения и, в принципе, хотели бы к 2026 году, и планируем это сделать, отремонтировать не менее 100 зданий школ,

- отметил министр.

В первую очередь ремонт начался в зданиях, построенных еще в середине прошлого века. При этом программа капремонта включает не только собственно ремонт зданий, но и повышение безопасности учебного процесса, в том числе установку современных систем видеонаблюдения и доступа в здания.

Кроме того, обновляется оборудование, а педагоги проходят повышение квалификации, то есть программа комплексная. Конечно, мы рассчитываем на то, что не только повысится комфорт и безопасность, но и всё это положительно скажется на качестве образования,

- добавил Голубев.

Власти республики понимают обеспокоенность родителей из-за того, что некоторые школы пришлось закрыть на ремонт раньше конца учебного года.

Большие ремонтные работы - это всегда некоторые неудобства, сложности со второй сменой, с допобразованием детей. Но надо понимать, что капитальный ремонт школы сегодня – это огромный комплекс работ… Конечно, за два-три месяца летних каникул сделать такой объем работ качественно и в срок практически нереально, поэтому приходилось искать альтернативные форматы. Спасибо родителям за понимание: в целом вопрос был урегулирован,

- заявил министр.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.