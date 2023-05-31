31 мая 2023, 14:31
Водители Петрозаводска упорно нарушают правила парковки
В Госавтоинспекции напомнили об ответственности за неправильную остановку
Каждый день в Петрозаводске инспекторы пресекают десятки нарушений остановки и стоянки транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.
Автомобилистам напомнили, что за нарушение требований ПДД, касающихся постановки транспортного средства на стоянку, предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Автомобиль при этом эвакуируется на специализированную стоянку.
Водителей карельской столицы попросили быть более внимательными. // Фото ГИБДД Петрозаводска