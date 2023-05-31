Толвуйскую амбулаторию ремонтируют второй год

Толвуйскую амбулаторию ремонтируют, работы уже на втором этапе. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Первый этап завершили в минувшем году – заменили водопровод и канализацию, привели в порядок фасад.

Теперь полностью обновят электричество, отремонтируют зубоврачебный и детский кабинеты, лабораторию, процедурную, дневной стационар, холл и коридор.

Ремонт проводят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в нее включили 27 объектов, в том числе амбулатории в Ладва-Ветке, Лендерах, Вяртсиля, Хелюля. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте