Культовый актер заявил о победе над раком

Американский актер Дольф Лундгрен сообщил о своей победе над раком. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пост артиста в одной из соцсетей.

Лундгрен выложил ролик, снятый в больничной палате. Он сообщил, что ему проведут абляцию легких. «Вот я в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, я собираюсь пойти и избавиться от этой последней опухоли. Поскольку в моем теле больше нет раковых клеток, я полагаю, что у меня не будет рака, поэтому с нетерпением жду этой процедуры», - поделился актер.

Отмечается, что впервые у артиста диагностировали рак в 2015 году. Он боролся с болезнью девять лет. Лундгрен рассказал, что прошел тяжелый путь, который научил его наслаждаться каждым моментом жизни. // Фото: unsplash.com / Marcelo Leal