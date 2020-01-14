Кудрин назвал ежегодный объем воровства из федерального бюджета

Объем украденных из российского бюджета средств оценивается в пределах двух-трех миллиардов рублей в год. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью агентству РИА «Новости».

«По уголовным делам – это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше»,

— сказал он, отвечая на вопрос об объемах воровства бюджетных денег в России.

Но общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, по его словам, исчисляется сотнями миллиардов рублей.

«Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них – нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть – это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — пояснил Кудрин.