22 февраля 2025, 15:16
Ксения Михайлова взяла серебро первенства России по муайтай
Карельская спортсменка билась за победу на всероссийских соревнованиях
Спортсменка из Карелии Ксения Михайлова завоевала серебро первенства России по муайтай. Об этом сообщает центр спортивной подготовки.
В финале соревнований наша землячка встречалась с трехкратной чемпионкой мира. Более опытная соперница оказалась сильнее.
На первенстве России Ксения Михайлова выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Также наша спортсменка прошла отбор на первенство Европы. // Фото центра спортивной подготовки