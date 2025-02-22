Ксения Михайлова взяла серебро первенства России по муайтай

Спортсменка из Карелии Ксения Михайлова завоевала серебро первенства России по муайтай. Об этом сообщает центр спортивной подготовки.

В финале соревнований наша землячка встречалась с трехкратной чемпионкой мира. Более опытная соперница оказалась сильнее.

На первенстве России Ксения Михайлова выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Также наша спортсменка прошла отбор на первенство Европы. // Фото центра спортивной подготовки