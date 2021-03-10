Крытая футбольная арена исчезла из Генплана Петрозаводска

10 марта на заседании комитета ЗС РК по образованию, культуре, спорту и молодежной политике заместитель мэра Петрозаводска Евгений Перов сообщил, что разработка проекта Генплана Петрозаводска вышла на финишную прямую. По его словам, в марте должно завершиться согласование представленного проекта с карельским правительством. После прохождения процедуры государственной экспертизы, проект Генплана представят общественности. Скорее всего, это произойдет уже в апреле 2021 года.

Судя по выступлению Перова, городской администрации удалось преодолеть сложности, которые ранее возникли с исполнителем работ - московской компанией АО «Союздорпроект» (Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог). АО «Союздорпроект» должно было завершить работу над документом к концу 2020 года. Не так давно Перов даже не исключал, что придется разрывать контракт.

Карельские депутаты поинтересовались, где в документе территориального планирования расположен крытый футбольный манеж, о планах строительства которого сообщили в министерстве экономического развития Карелии. Предполагалось, что новая футбольная арена появится в Петрозаводске, и на ее возведение из федерального бюджета можно будет получить 500 миллионов рублей.

Евгений Перов был вынужден признать, что крытой футбольной арены в проекте генплана Петрозаводска нет. По какой-то причине этот спортивный объект не нашел своего отражения в документе. Заместитель мэра Петрозаводска обещал выяснить, куда исчез футбольный манеж.

Другая проблема связана с тем, что в проекте Генплана пока не отражен дополнительный земельный участок для пристройки к будущему театру драмы, который должен появиться на улице Гоголя на месте бывшего ДК ОТЗ. По словам Перова, из Минстроя до сих пор не поступила информация, какой участок парковой зоны необходим для будущего театра. По его мнению, никаких проблем с выделением дополнительного участка быть не должно.

Евгений Перов напомнил, что проект нового Генплана Петрозаводска в первую очередь решает проблему с границами города. Несколько лет назад Верховый суд России пришел к выводу, что под индивидуальное жилищное строительство были выделены земли лесного фонда. Разгорелся скандал. Среди граждан, получивших участки в неприкосновенных землях, было немало многодетных семей и инвалидов. Некоторые семьи к тому моменту, когда выяснилась принадлежность территории к лесфонду, успели построить дома. Для того, чтобы решить эту проблему, потребовалось разрабатывать новый Генплан карельской столицы.

Евгений Перов сообщил, что, возможно, в ближайшие годы придется вновь вернуться к документам городского планирования. В России активно обсуждается перспектива разработки неких бизнес-планов, по которым должна будет развиваться городская среда. Но, в любом случае, к работе над очередным Генпланом или бизнес-планом Петрозаводск вернется не раньше 2023 года. Фото s-ob.ru