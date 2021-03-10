Руководство пожарной части могут уволить после сообщений о пьянстве

Руководство республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения выехало в Медвежьегорский район после сообщений о пьянстве пожарных на рабочем месте. Об этом сегодня сообщает ТАСС. Началась служебная проверка, по итогам которой будут наказаны виновные.

В Госкомитет с сообщением о ситуации медвежьегорской пожарной части (ПЧ-15) обратился депутат, пожарный из Повенца Валерий Маганов, к которому в свою очередь обратились представители коллектива пожарных с жалобой на своих руководителей. В частности сообщалось о «внеуставных отношениях» и выпивке на службе среди руководителей и ряда сотрудников. ТАСС сообщает о видеозаписи, снятой представителями коллектива перед Днем защитника Отечества. На записи то, как руководители отметили праздник спиртным на рабочем месте. Само видео и текст обращения опубликованы в паблике «Отражение. Карелия».

В Госкомитете отметили, что если все эти факты подтвердятся, то руководство пожарной части уволят. (фото citytraffic.ru)