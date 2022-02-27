Крыша жилого дома рухнула в Кеми, рядом поставили пост от мародеров

Обстоятельства обрушения кровли жилого дома выясняет прокуратура Карелии. В надзорном ведомстве сообщили, что ЧП случилось 25 февраля.

Крыша обрушилась в 6-квартирном доме, расположенном на улице Октябрьской. Это дом № 2, ранее уже рухнула кровля в доме № 18 по той же улице.

Что касается свежего случая, дом отапливается печью, он деревянные, аварийным не признан. В нем проживает семья с двумя детьми. Люди переехали к родным.

Полицейские выставили около дома пост, чтобы не допустить мародерства. Дом отключили от электроснабжения. // Фото: «Подслушано Кемь» ВКонтакте