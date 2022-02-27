Скорая помощь в Карелии застряла в снегу, пожарная машина не помогла

На улице поселка Каменный Бор в Сегежском районе застряла машина скорой помощи. Видео ЧП опубликовали в группе «Надвоицы online» ВКонтакте.

Инцидент сняли очевидцы, из записи видно, что «скорой» не может помочь даже пожарная машина, которая находится рядом.

В комментариях написали, что обращались в МЧС по поводу заваленной снегом улицы. Но им ответили: согласно информации главы администрации Надвоиц Татьяны Тарасюк, поселковые улицы очищены, ситуация «на контроле».