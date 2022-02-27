27 февраля 2022, 14:17
Скорая помощь в Карелии застряла в снегу, пожарная машина не помогла
Экстренные службы в поселке Сегежского района не смогли проехать по якобы расчищенной улице
На улице поселка Каменный Бор в Сегежском районе застряла машина скорой помощи. Видео ЧП опубликовали в группе «Надвоицы online» ВКонтакте.
Инцидент сняли очевидцы, из записи видно, что «скорой» не может помочь даже пожарная машина, которая находится рядом.
В комментариях написали, что обращались в МЧС по поводу заваленной снегом улицы. Но им ответили: согласно информации главы администрации Надвоиц Татьяны Тарасюк, поселковые улицы очищены, ситуация «на контроле».
- Вот такая ложная отписка в МЧС Карелии была отправлена главой Надвоицкого поселения. Эта улица вообще не чистилась, - сказано в сообщении. // Фото: источник