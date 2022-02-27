Петрозаводчанин до смерти забил приятеля и выбросил в соседний двор

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Петрозаводска, который лишил жизни своего знакомого. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия случилась в сентябре минувшего года. Обвиняемый был пьян и поссорился со знакомым в квартире. Конфликт перерос в драку, агрессор избил оппонента руками и ногами.

Потом он вынес его на улицу и бросил в соседнем дворе. Несчастный погиб от полученных травм. // Фото: Annabel_P/pixabay.com