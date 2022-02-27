Трактор в Петрозаводске протаранил легковушку

Утром 27 февраля трактор «догнал» легковой автомобиль. Видео аварии опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Из подписи к видеозаписи понятно, что ДТП случилось на Кукковском кольце.

Удивительно, но оно в тот момент было практически свободно. Трактор двигался сзади легковушки и по непонятной причине въехал ей в зад.

После этого участники аварии остановились, их стали объезжать другие автомобили. // Фото, видео: источник