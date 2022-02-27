Автомобиль жителя Петрозаводска угнали с парковки в центре и продали

Автомобиль 24-летнего петрозаводчанина украли прямо с парковки в центре города. Молодой человек не мог понять, как такое возможно. Ведь машина была не на ходу, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска выяснили, что автомобиль похитил ранее судимый ровесник потерпевшего. Он признался, что приметил бесхозную машину, очистил от снега, с помощью знакомого перегнал и продал.

Полицейские изъяли автомобиль и возвратят законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.