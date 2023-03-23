Крик души. Петрозаводчане показали разбитую дорогу

Не Луна, а Птицефабрика. Жители отдаленного района столицы Карелии показали разбитую дорогу, по которой приходится ездить им, а также водителям большегрузов.

«Хочется обратиться к нашим властям... Обратите внимание на наш отдаленный район... Птицефабрика. Здесь тоже живут люди, семьи, дети ходят в школу, а дорога... Просто крик души», - написали петрозаводчане в сообществе «Подслушано в Птз».