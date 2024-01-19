КРЦ предупреждает: не платите за счетчики мошенникам

Поддельные уведомления о необходимости замены и поверки счетчиков мошенники разносят по почтовым ящикам во всех регионах России. Не оставили без внимания злоумышленники и Петрозаводск. ООО «КРЦ» регулярно отправляют жалобы на незаконные действия в УФАС, последняя была составлена недавно – в ноябре 2023 года. Нарушителям выписывают штрафы, но поток дезинформирующих листовок в почтовых ящиках петрозаводчан не уменьшается.

Пример поддельного уведомления о необходимости замены и поверки счетчиков

Мошеннические извещения могут выглядеть по-разному: в одних «квитанциях» фигурирует некая компания «ЖилСервис», в других – вовсе не указывают наименование организации, а просто ссылаются на федеральный закон. Неизменным остается только номер телефона – он на разных листовках один и тот же. Но способ проверить подлинность документа есть всегда, для этого обратите внимание на следующие пункты, сигнализирующие об обмане:

В извещении не указан номер вашего индивидуального прибора учета или указан неверно

Не указан лицевой счет

Не считывается QR-код

Нет предыдущих показаний прибора учета

Не обозначены сроки поверки счетчика

Если счета за услуги водоснабжения и водоотведения вам приходят от ООО «КРЦ» или АО «ПКС-Водоканал», обратите внимание, что и оповещение о необходимости заменить индивидуальный прибор учета вам должны рассылать эти компании. Срок поверки счетчика всегда можно посмотреть на текущей квитанции за услуги.

Подлинная квитанция ООО "КРЦ"

Не звоните по номерам телефонов, указанных в подозрительных листовках. Самое малое из того, что может случиться – вы зря поменяете прибор учета и лишитесь денег. Более того, мошенники могут завладеть вашими личными данными. В Петрозаводске были случаи, когда пожилым людям навязывали услуги по установке очищающих фильтров для воды за десятки тысяч рублей.

Для того, чтобы развеять все сомнения о подлинности извещения, вы всегда можете позвонить в Центр единого обслуживания клиентов по номеру 8(8142) 56-04-31 и уточнить, действительно ли вам необходимо заменить прибор учета. Узнать информацию об обслуживании ИПУ также можно на сайте www.крц10.рф, по электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru или с помощью чат-ботов в мессенджерах, ссылки на которые указаны на обороте квитанций.