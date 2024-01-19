КРЦ предупреждает: не платите за счетчики мошенникам
Поддельные уведомления о необходимости замены и поверки счетчиков мошенники разносят по почтовым ящикам во всех регионах России. Не оставили без внимания злоумышленники и Петрозаводск. ООО «КРЦ» регулярно отправляют жалобы на незаконные действия в УФАС, последняя была составлена недавно – в ноябре 2023 года. Нарушителям выписывают штрафы, но поток дезинформирующих листовок в почтовых ящиках петрозаводчан не уменьшается.
Мошеннические извещения могут выглядеть по-разному: в одних «квитанциях» фигурирует некая компания «ЖилСервис», в других – вовсе не указывают наименование организации, а просто ссылаются на федеральный закон. Неизменным остается только номер телефона – он на разных листовках один и тот же. Но способ проверить подлинность документа есть всегда, для этого обратите внимание на следующие пункты, сигнализирующие об обмане:
- В извещении не указан номер вашего индивидуального прибора учета или указан неверно
- Не указан лицевой счет
- Не считывается QR-код
- Нет предыдущих показаний прибора учета
- Не обозначены сроки поверки счетчика
Если счета за услуги водоснабжения и водоотведения вам приходят от ООО «КРЦ» или АО «ПКС-Водоканал», обратите внимание, что и оповещение о необходимости заменить индивидуальный прибор учета вам должны рассылать эти компании. Срок поверки счетчика всегда можно посмотреть на текущей квитанции за услуги.
Не звоните по номерам телефонов, указанных в подозрительных листовках. Самое малое из того, что может случиться – вы зря поменяете прибор учета и лишитесь денег. Более того, мошенники могут завладеть вашими личными данными. В Петрозаводске были случаи, когда пожилым людям навязывали услуги по установке очищающих фильтров для воды за десятки тысяч рублей.
Для того, чтобы развеять все сомнения о подлинности извещения, вы всегда можете позвонить в Центр единого обслуживания клиентов по номеру 8(8142) 56-04-31 и уточнить, действительно ли вам необходимо заменить прибор учета. Узнать информацию об обслуживании ИПУ также можно на сайте www.крц10.рф, по электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru или с помощью чат-ботов в мессенджерах, ссылки на которые указаны на обороте квитанций.