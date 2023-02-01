Ковид в России поднялся до максимальных значений прошлой осени

Коронавирусную инфекцию в РФ за минувшие сутки выявили у 8 504 пациентов. Как сообщили в оперштабе, это максимальное значение с 23 октября.

За сутки число заболевших резко увеличилось: накануне зафиксировали 5 792 зараженных.

За сутки выздоровели 6 729 человек, это на 10% больше, чем днем ранее. Госпитализировали 1 169 человек, то есть на 13 процентов меньше, чем по данным на 31 января.

Зафиксирован 41 летальный исход, днем ранее от коронавируса умерли 45 пациентов. // фото: freepik.com