Кота в Петрозаводске спасли с помощью пожарной лестницы

Вечером 26 сентября в 19:15 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска позвонила девушка. Она плакала в трубку просила помощи.

Ее домашний питомец вывалился из окна и находится на козырьке дома, никто оттуда его снять не может.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили 3-х коленную лестницу и с трудом дотянулись до кота. Животное было спасено и передано хозяйке. // Фото: KAVOWO/Pixabay