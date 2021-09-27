27 сентября 2021, 08:00
Кота в Петрозаводске спасли с помощью пожарной лестницы
Пожарные в карельской столице помогли девушке достать упавшего из окна питомца
Вечером 26 сентября в 19:15 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска позвонила девушка. Она плакала в трубку просила помощи.
Ее домашний питомец вывалился из окна и находится на козырьке дома, никто оттуда его снять не может.
Прибывшие к месту вызова пожарные установили 3-х коленную лестницу и с трудом дотянулись до кота. Животное было спасено и передано хозяйке. // Фото: KAVOWO/Pixabay