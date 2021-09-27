В выходной в Кондопоге вспыхнул пожар в магазине

Утром в воскресенье, в 10:01 на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о том, что на улице Пролетарской горит магазин, расположенный в 5-этажном жилом доме.

Не прошло и пяти минут, как пожарные из города бумажников были уже на месте происшествия. К этому моменту одно из помещений частного магазина было объято огнем, из окна валили клубы черного дыма.

Пожарные за короткое время успели остановить распространение огня, а затем полностью ликвидировать пожар.

В ходе тушения пожарным из жилого дома пришлось провести эвакуацию 12 человек, чьим жизням угрожали опасные факторы пожара.

В результате пожара помещения магазина были повреждены огнем на площади 30 квадратных метров.

Причину пожара и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты. // Фото: 28.mchs.gov.ru