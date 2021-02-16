Кот спас детей от опасной змеи ценой своей жизни

Смертельная опасность грозила двум детям, игравшим в саду в Австралии. К ним незаметно подползла сетчатая коричневая змея, считающаяся одной из самых ядовитых в мире. Незваного гостя почувствовал кот по кличке Артур, пишет «Лента.ру». Домашний питомец бросился на змею и одолел ее.

Никто из его хозяев не заметил, что змея успела укусить Артура. После схватки кот потерял сознание, но вскоре очнулся. На следующее утром домашний любимец потерял сознание снова. Хозяева забили тревогу и повезли его к ветеринару. Но спасти любимца не удалось.

Яд сетчатых коричневых змей вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, могут отказать почки, наступить паралич или остановиться сердце. 60% смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид. (фото lenta.ru)