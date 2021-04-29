Кот нашел у хозяйки опухоль раньше врачей

Жительница США, у которой диагностировали рак груди третьей степени, уверена, что ее кот по кличке Огги обнаружил опухоль задолго до врачей и пытался предупредить хозяйку. Историю приводит Daily Mail.

Кейт Кинг-Скриббинс рассказала, что однажды проснулась ночью от острой боли и обнаружила шишку на левой груди. Врачи диагностировали рак. Тогда женщина вспомнила о странном поведении своего кота.

«Огги всегда любил сидеть у меня на руках, но за несколько месяцев до обнаружения опухоли он стал проситься на руки чаще, и прижиматься именно к левой груди», - поделилась воспоминаниями американка, некогда взявшая кота из приюта.

Огги продолжал вести себя так же во время курса химиотерапии, и только после удаления опухоли перестал прижиматься к месту, где было новообразование.

Кинг-Скриббинс сказала, что понимает людей, которые отнесутся к ее истории скептически, однако уверена, что кот действительно пытался ее предупредить. «Если бы он мог говорить, я бы начала лечение на несколько месяцев раньше», - отметила американка.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже вернулась к работе. Фото: @mypinkgenes