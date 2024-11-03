03 ноября 2024, 16:22
Кот-бизнесмен Барсик пропал в российском регионе
За поимку беглеца обещают награду
Первый официально трудоустроенный в России кот Барсик внезапно пропал, сообщает РИА Новости. По словам владельца кота-бизнесмена, тот сбежал ночью из дома в Перми.
За поимку беглеца обещают награду. Его не видели уже несколько дней. Кот мог потеряться в частном секторе.
В 2016 году кот был трудоустроен в строительную фирму. Он получал зарплату. Кот первым входил в новые квартиры клиентов, у которых не было домашнего любимца. // фото стоп-кадр телеграм-канал Shot