Кот-бизнесмен Барсик пропал в российском регионе

Первый официально трудоустроенный в России кот Барсик внезапно пропал, сообщает РИА Новости. По словам владельца кота-бизнесмена, тот сбежал ночью из дома в Перми.

За поимку беглеца обещают награду. Его не видели уже несколько дней. Кот мог потеряться в частном секторе.

В 2016 году кот был трудоустроен в строительную фирму. Он получал зарплату. Кот первым входил в новые квартиры клиентов, у которых не было домашнего любимца. // фото стоп-кадр телеграм-канал Shot