В Карелии завершены поиски пропавшего на рыбалке участника СВО

Пропавшего на озере в Карелии офицера, прошедшего Сирию и вернувшегося с СВО, нашли погибшим.

Тело мужчины обнаружили 3 ноября при обследовании акватории озера Сегозеро, сообщили в МЧС по Карелии. Поисковые мероприятия завершены.

Напомни, 27 октября двое мужчин с ребенком арендовали катер и поехали на рыбалку на карельское озеро. К 29 октября они не вернулись, начались поиски. Восьмилетнего мальчика нашли на острове посреди озера, он ждал отца. Далее был обнаружен перевернувшийся катер. Также в воде было найдено тело одного из рыбаков. // фото «Петрозаводск говорит»