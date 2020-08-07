Опытный костомукшский сантехник рассказал об угрозах унитаза

Бывший начальник бюро сантехнических работ комбината в Костомукше Юрий Дельгядо рассказал изданию «64 параллель» об опасностях неправильного использования унитаза.

Эта информация будет полезна всем жителям Карелии, прошедшим этап памперсов и горшка.

«Оказывается (и некоторые из нас этого не знали!) существует понятие «туалетный шлейф». Дело в том, что каждый раз при смыве воды над унитазом поднимается аэрозольный столб высотой до 2 метров, состоящий из воды, воздуха и частиц наших испражнений. Именно он называется туалетным шлейфом. Затем частицы экскрементов и бактерии из этого облака разносятся на расстояние до 4 метров!»,

- цитирует специалиста издание.

В общественных туалетах по СанПиНу наличие крышек на унитазах не обязательно, поэтому лучше ими не пользоваться. Ну а если невмоготу, то при использовании общественного туалета необходимо постараться выйти из помещения во время слива воды.

Как не стать жертвой «шлейфа» дома? Всегда опускать крышку унитаза перед нажатием на кнопку слива и держать зубные щётки и средства личной гигиены подальше от унитаза, желательно в закрытых боксах.