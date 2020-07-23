Заключенные разных тюрем в Карелии имеют разные книжные предпочтения

Управление службы исполнения наказаний по Карелии опубликовало топ-10 самых читаемых книг этим летом среди заключенных Карелии.

Как выяснилось в ходе опроса, популярны у заключенных как российские, так и зарубежные авторы.

- Борис Акунин, серия книг Приключения Эраста Фандорина;

- Габриель Гарсия Маркес «Сто лет одиночества»;

- Грегори Дэвид Робертс «Шантарам», «Тень горы»;

- Джеймс Роллинс «Амазония», «Айсберг», «Бездна»;

- Дэн Браун «Ангелы и Демоны», «Инферно», «Цифровая крепость», «Код Да Винчи»;

- Стиг Ларссон «Девушка с татуировкой дракон», «Девушка, которая застряла в паутине»;

- Федор Достоевский «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»;

- Лев Толстой «Война и Мир», «Воскресение», «Анна Каренина»;

- исторические романы Валентина Пикуля;

- Эрих Мария Ремарк «Три товарища», «Черный обелиск».



Отмечается также, что в разных колониях разные предпочтения. Например в исправительной колонии №9 особым спросом пользуются экранизированные бестселлеры популярной серии романов американской писательницы Стефании Майер «Сумерки». А в ИК-7 - очередь на книги Джеймса Роллинса. В СИЗО-1 граждане записываются в очередь за книгами братьев Стругацких и романом Стивена Кинга «Зеленая миля».

Кроме того, заключенные активно изучают иностранные языки с помощью словарей и самоучителей. Предпочтения тоже разнятся. В «девятке» в моде французский и польский языки, в СИЗО-2 - немецкий и финский языки, в РБ-2 - английский и испанский языки.

Отличаются предпочтения и по сезонам.

«Весной больше читают романов и книг о Великой Отечественной войне, летом больше берут фантастику, приключения и детективы, зимой русскую и зарубежную классику», - рассказали в УФСИНе.

