Костомукшанка ушла из гостей с чужим телефоном и уголовным делом

Дома у жителя Костомукши собралась большая компания. Вечер проходил за распитием спиртного. Хозяин заснул только под утро, а проснувшись он недосчитался мобильного телефона стоимостью 7500 рублей. О пропаже гаджета он сообщил в полицию.

Правоохранители проверили всех гостей. Подозрение упало на 30-летнюю женщину. Она созналась, что телефон забрала себе, а сим-карту владельца выбросила.

Полиция изъяла телефон, а женщина заработала себе уголовное дело. (фото unsplash.com)