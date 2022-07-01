ГИБДД остановила жителя Ленобласти, рискнувшего на переезде в Карелии

Опасный маневр на железнодорожном переезде в Лахденпохском районе не остался не замеченным.

Автомобиль «Хендай» выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал светофора и при звуковом сигнале. Грубое нарушение зафиксировал наряд ДПС. За рулем иномарки оказался житель Ленинградской области. На него составили административный материал.

Водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав от трех до шести месяцев. (фото Госавтоинспекция Карелии)