01 июля 2022, 09:25
ГИБДД остановила жителя Ленобласти, рискнувшего на переезде в Карелии
За грубое нарушение ПДД житель соседнего региона может лишиться прав
Опасный маневр на железнодорожном переезде в Лахденпохском районе не остался не замеченным.
Автомобиль «Хендай» выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал светофора и при звуковом сигнале. Грубое нарушение зафиксировал наряд ДПС. За рулем иномарки оказался житель Ленинградской области. На него составили административный материал.
Водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав от трех до шести месяцев. (фото Госавтоинспекция Карелии)