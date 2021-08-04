Коровы в Карелии стали давать значительно меньше молока из-за жары

Несмотря на пандемию коронавируса, экономические показатели Карелии в целом остаются высокими. Об этом после совещания по лесным пожарам глава Карелии Артур Парфенчиков доложил полномочному представителю Президента в СЗФО Александру Гуцану. Руководитель региона написал в соцсети, что оборот предприятий в республике увеличился на 34 процента.

Парфеничков связал это с растущим экспортом. Он также отметил, что инвестиции в основной капитал в январе и марте текущего года выросли на 140 процентов.

При этом индекс промышленного производства несколько снизился, признал глава Карелии. Так, из-за знойной погоды существенно упали надои в молочном животноводстве. В результате уменьшились и объемы молочной переработки.

Парфенчиков упомянул и о других объективных причинах падения индекса промпроизводства. Например, модернизация производства на Питкярантском ЦБК.

«В ближайшее время завод будет остановлен на две недели для монтажа нового оборудования. Понятно, что это повлияет на показатели промышленного производства, но лишь временно», - отметил Парфенчиков.

Он затронул и тему выполнения нацпроектов. Здесь власти Карелии идут в графике, хотя и есть ряд сложностей. Парфенчиков объяснил, что порой возникают проблемы по объектам федеральной целевой программы.

«Где-то мы вновь расторгаемся с подрядчиком, где-то – переносим объекты на следующий год. В частности, сдвигаем сроки реконструкции блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке – объект сложный, но мы его обязательно сделаем», - заверил он.

К 1 октября федеральные средства планируют освоит на 60 процентов, а деньги по индивидуальной программе развития Карелии – на –90 процентов. // Фото: Alexas_Fotos/Pixabay