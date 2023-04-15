Коронавирус унес жизни 37 россиян за сутки

За последние сутки в России выявлены 7445 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 37 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 70 новых инфицированных. В больницы доставлены семеро пациентов с Covid-19.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 397 790 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,75 миллиона. // Фото: unsplash.com