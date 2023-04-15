Три человека погибли в страшном пожаре в российском регионе

В Томской области три человека погибли при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла в ночь на 15 апреля в городе Асино. По данным ведомства, огонь вспыхнул в деревянном здании, в котором проживали 14 человек. Здание почти полностью сгорело. На пепелище нашли три трупа.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. // Фото СУ СК по Томской области