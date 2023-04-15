Эндокринолог напомнила, сколько яиц можно съесть на Пасху

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала россиянам на Пасху ограничиться одним или двумя съеденными яйцами, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Это касается людей, которые соблюдали пост. Слова специалиста приводит РИА Новости.

«Если вы постились, то без вреда для желудка и здоровья можно съесть 1-2 яйца в день, не больше. Ведь на столе будут еще куличи, пасха и другие разносолы. А слишком много белка после 40-дневного перерыва - не очень полезно. Если пост не соблюдали, то можно съесть до четырех яиц за день. Главное - не за один раз», - сказала врач.

Напомним, ранее диетолог Михаил Гинзбург призвал съедать сваренные на Пасху яйца в течение 12 часов. // Фото: unsplash.com