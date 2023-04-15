Врач рассказал, как быстро необходимо съесть пасхальные яйца

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, насколько быстро необходимо съесть пасхальные яйца. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

Как отметил эксперт, сваренное яйцо нужно съесть за 12 часов, а лучше - за шесть. Если убрать яйца в холодильник, срок хранения может быть увеличен до 36 часов, заявил врач.

Долгое хранение яиц чревато инфекционными заболеваниями кишечной группы. Помимо этого, есть риск сальмонеллеза, подчеркнул Гинзбург. Сальмонеллы гибнут при варке яиц, но так же могут появиться вновь - из соседних продуктов. // Фото: freepik.com