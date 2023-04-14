Музыканта и бывшего кавээнщика Семена Слепакова признали иноагентом

Минюст РФ в пятницу обновил реестр иностранных агентов, включив в список четверых новых лиц, несколько изданий, фонд и одно объединение.

Пополнил список иноагентов 43-летний артист Семен Слепаков, известный по выступлению в КВН за сборную Пятигорска. В последнее время комедийный артист живет в Израиле.

В пояснении Минюста указано, что Слепаков* «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации». // фото РИА Новости / Максим Блинов

*Внесен в реестр иностранных агентов