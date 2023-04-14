Глава государства Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных, сообщает ТАСС. Также закон вводит ограничения для граждан, которые получили повестку, но не явились в военкомат. На этой неделе законопроект приняли в Государственной думе, а затем одобрили в Совфеде.

Повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Оповещение будет приходить в личный кабинет на портале Госуслуг. Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной через 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток.

За неявку в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки вводят ограничения. Им могут запретить регистрироваться в качестве ИП, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в кредите. Регионы смогут вводить дополнительные меры. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, не смогут выехать из России со дня получения повестки и до явки в военкомат. Гражданин, подлежащий призыву и не получивший повестку, обязан в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва лично явиться в военкомат.

Единый реестр сведений будет содержать базовые данные граждан, личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, адрес жительства, информацию об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. // фото kremlin.ru