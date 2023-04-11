Госдума одобрила электронные повестки
11 апреля Госдума одобрила законопроект об изменениях системы воинского учета. За проголосовали 394 парламентария, один воздержался.
Законопроект предусматривает Единый реестр военнообязанных, установление ограничений за уклонение от призыва и введение электронных повесток в военкомат, которые приравнивают к бумажным. Повестки будут вручать в электронной форме, а не только лично или через работодателя. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина «на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе», пишет ТАСС.
Единый реестр военнообязанных будет содержать личные данные таких лиц, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация в него будет поступать со смежных государственных ресурсов автоматически. // фото с сайта Госдумы