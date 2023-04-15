Повестки в ходе призывной кампании уже получили 52 тысячи россиян

Повестки в ходе весенней призывной кампании в России уже получили 52 тысячи человек. Об этом рассказал начальник управления ГОМУ Генштаба Вооруженных сил России полковник Андрей Бирюков, его слова приводит ТАСС.

Как отметил Бирюков, весенний призыв идет в плановом порядке и завершится 15 июля. К сегодняшнему дню уже оповещены 52 тысячи подлежащих призыву молодых людей. Из них 50 тысяч уже прибыли в военные комиссариаты.

Представитель Генштаба уточнил, что 21 тысяча призывников признаны годными к службе. 29 тысяч человек получили отсрочки на законных основаниях.

Весенний призыв начался в России 1 апреля. В армию планируется призвать 147 тысяч человек. Призывная кампания затрагивает людей в возрасте от 18 до 27 лет. // Фото: unsplash.com