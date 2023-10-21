21 октября 2023, 14:18
Контракт с кормившей школьников компанией «Диетгрупп» расторгнут
Проверки показали, что учеников школы № 55 кормили некачественными продуктами
Кормить учеников школы № 55 в Петрозаводске будет другая организация. Контракт с «Диетгрупп» разорвут, сообщила в своем аккаунте ВКонтакте председатель Петросовета Надежда Дрейзис.
Напомним, компания выиграла конкурс, предложив самую низкую цену. Однако питание с первого же дня было ужасным, дети и родители жаловались.
Потом прошел ряд проверок, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что при приготовлении пищи компания использовала продукты непроверенного качества.
Поскольку нарушения в полной мере не устранили, начался процесс расторжения контракта. // фото: «Петрозаводск говорит»