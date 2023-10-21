Контракт с кормившей школьников компанией «Диетгрупп» расторгнут

Кормить учеников школы № 55 в Петрозаводске будет другая организация. Контракт с «Диетгрупп» разорвут, сообщила в своем аккаунте ВКонтакте председатель Петросовета Надежда Дрейзис.

Напомним, компания выиграла конкурс, предложив самую низкую цену. Однако питание с первого же дня было ужасным, дети и родители жаловались.

Потом прошел ряд проверок, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что при приготовлении пищи компания использовала продукты непроверенного качества.

Поскольку нарушения в полной мере не устранили, начался процесс расторжения контракта. // фото: «Петрозаводск говорит»