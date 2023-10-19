Россельхознадзор: «Диетгрупп» закупает продукты сомнительного качества

Организацией питания учащихся школы №55 в Петрозаводске занялась компания ООО «Диетгрупп». В первый же день работы новой фирмы дети отказались есть предлагаемые им блюда в столовой. Также компания не предоставила все медицинские книжки сотрудников и отказалась впустить руководство учебного заведения в пищеблок. Ситуацию с организацией питания взяли на контроль в мэрии и министерстве образования и спорта Карелии.

Ситуацией заинтересовались в Россельхознадзоре. Какие продукты и откуда поступают в компанию, специалисты ведомства смогли отследить через ФГИС «Меркурий». «Диетгрупп» получает как местную продукцию, так и привозную. Пищеблок в школе №55 в качестве производственной площадки в ФГИС «Меркурий» был зарегистрирован 9 октября, а ветеринарные сопроводительные документы были оформлены с 16 числа.

В Россельхознадзоре сообщили, за эти три дня работы пищеблока установлено поступление продукции, вызывающей подозрения. В частности, было поставлено молоко из Ленобласти, произведенное с использованием сырья, более 30 тысяч тонн которого ранее было списано по причине боя, порчи, хищения. Как уточнили в управлении, сырье списывается по непонятным причинам, потом может быть нелегально использовано в другом производстве. Также поступил сыр из Татарстана, при производстве которого использовались пастеризованные сливки, которые были изготовлены из нелогичного объема сырья. При производстве 10 тонн сливок использовано 10 тонн молока сырого, объяснили в ведомстве.

В ветеринарных сопроводительных документах на продукцию, поступающую на десять других площадок «Диетгрупп», также установлены нарушения. Сыр изготовлен без сырья, фарш на 40% изготовлен из неподконтрольной говетнадзору продукции (т.е. не из мяса), сливки, изготовлены из нелогичного объема сырья и другие.

Россельхознадзор направил «Диетгрупп» и производителям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

«Выявленные факты свидетельствуют об отсутствии должного контроля за безопасностью и качеством закупаемой продукции со стороны ООО «Диетгрупп», таким образом, претензии к предприятию со стороны учащихся и их родителей, вероятнее всего, небезосновательны»,

- заключили в Россельхознадзоре.

Специалисты считают, что подозрительные моменты могли быть выявлены ответственными за организацию питания должностными лицами еще на этапе заключения контракта с «Диетгрупп». Для этого управление прошедшим летом разработало рекомендации по закупкам пищевой продукции, оказанию услуг по организации питания. // фото freepik.com/ fabrikasimf