Куклы из женского чулка

Чулочную технику Елена Савельева, пенсионерка из Эссойлы, освоила самостоятельно. Она случайно увидела симпатичную мордашку куклы, она ей сразу понравилась.

Загорелась желанием сделать такую же. Елена нашла в интернете видео мастер-класса по изготовлению куклы из капрона. Села перед компьютером с иголками, нитками, колготками и синтепоном из распоротой куртки и начала осваивать урок. Первая куколка получилась очень милой. Потом появилась вторая, третья… И затянуло. Мастерица постепенно набивала руку, ведь эта техника требует определенной сноровки.

«С лицом куклы надо долго возиться, чтобы при помощи иглы и ниток сформировать нос, щеки, впадины, куда затем будут пришиты глазки, придать форму губам и подбородку, прическе, подчеркнуть брови. Изготовление чулочных кукол – дело очень кропотливое»,

— описывает рабочий процесс эссойльчанка.

Заметим, что у кукол Елены Савельевой очень живые лица, даже эмоции на них можно прочитать.

Ничего удивительного, что у нее все получается. Больше 20 лет она проработала учителем труда в школе, а первое ее образование — швея. Так что с иголкой и швейной машинкой она дружит. Маленькую игрушку рукодельница мастерит за несколько часов. На большую куклу понадобится времени больше. «Иногда недели не хватит», признается Елена.

Для создания самой простой куклы понадобятся кусочки ткани, капрон, глазки, реснички, синтепон, клей разных видов, нитки, кружева – их Елена покупает в магазине. А вот бижутерией и кусочками меха с ней делятся односельчане.

Елена Савельева шьет разные куклы, но, как сама признается, ей нравится придумывать и делать человеческие лица. Вот веселый моряк из известного мультфильма, дед и баба с добрыми глазами, милая гусеница с человеческим лицом…

«Иной раз начинаю, и не знаю, что получится. Задумываю одно, а итог совсем другой. У меня нет двух одинаковых кукол, они все разные».

Среди изделий из обычного чулка есть куклы-рекордсмены, рост которых около метра. Одна из них — мужчина с балалайкой уже в Москву уехал. Есть в кукольной коллекции и человечки размером со спичечный коробок.

«Куклами из колготок и синтепона я занимаюсь более семи лет. До этого декорировала бутылки, вышивала крестиком, вязала крючком и спицами. Откуда все это взялось? Из детства. В нашей большой карельской семье все чем-либо занимались: чинили и шили обувь, вязали сети, плели корзины… Все делали своими руками», — вспоминает Елена Савельева.

Забавные чулочные куклы украшают не только ее дом, она с удовольствием дарит их родным, друзьям, знакомым, даже принимала участие в сельской ярмарке. Веселые человечки разъезжаются по селу, по городам и весям и поднимают настроение всем, кто хочет с ними пообщаться.

«Кукол учусь делать до сих пор: что-то сама изобретаю, чему-то учусь у других мастеров. Нравится. Очень!» — подытожила разговор Елена.//Фото Елены Савельевой