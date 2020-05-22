Конкурс «Я и любимец»: выбираем лучший кадр мая

В марте портал «Петрозаводск говорит» объявил новый конкурс «Я и любимец». Пришло время определить победителя мая! Напомним, лучшего питомца и хозяина мы будем выбирать каждый месяц до конца этого года.

На конкурс принимаются фотоснимки, на которых запечатлены домашние любимцы вместе с хозяином. Это могут быть не только кошки и собаки, но и любые другие животные, которые живут у вас дома.

Еще одно важное условие – фотография должна вызывать улыбку. Не присылайте постановочные снимки, придумайте что-то интересное, веселое, прикольное. От одного участника принимаем одно фото!

Фото победителя будет опубликовано в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Победитель получит приз – семейную фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович.

Пятерка финалистов будет определяться читательским голосованием на сайте «Петрозаводск говорит», а победителя из числа лидеров выберет редакция.

Не забывайте, что для участия необходимо выполнить все условия:

1. Состоять в группе портала «Петрозаводск говорит».

2. Сделать репост записи о голосовании к себе на страницу «ВКонтакте».

Голосование завершится 29 мая в 11.00. Победителя объявим в тот же день.

Если не успели поучаствовать в этом месяце, присылайте ваши фотографии на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу!) с пометкой «Я и любимец». Необходимо, чтобы снимки были хорошего качества. В письме укажите, кто на фото (как зовут хозяина и питомца), представьтесь, а также расскажите что-то интересное о своем любимце.

С момента старта голосования новые участники автоматически переходят на участие в следующем месяце.

Всем удачи!