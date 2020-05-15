Публикуем конкурсные работы петрозаводчан, обожающих своих питомцев

В марте портал «Петрозаводск говорит» объявил новый конкурс «Я и любимец». На конкурс принимаются фотоснимки, на которых запечатлены домашние любимцы вместе с хозяином. Это могут быть не только кошки и собаки, но и любые другие животные, которые живут у вас дома. Питомцев на фото может быть больше, чем один, а хозяин должен присутствовать обязательно.

Еще одно важное условие – фотография должна вызывать улыбку. Не присылайте постановочные снимки, придумайте что-то интересное, веселое, прикольное.

Фото победителя будет опубликовано в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Победитель приз – фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович.

Голосование будет открыто 22 мая и продлится до 29 мая. Напомним, что пятерка финалистов определяется читательским голосованием, а победителя из числа лидеров выбирает редакция.

Присылайте ваши фотографии на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу!) с пометкой «Я и любимец». Необходимо, чтобы снимки были хорошего качества.

В письме укажите, кто на фото, представьтесь, а также расскажите что-то интересное о своем любимце. Участники должны состоять в нашей группе в сети «ВКонтакте».

Знакомьтесь:

1. Диана и Лаки. «Лаки – любимец всей семьи, преданный и верный друг, очень добрый и ласковый песик».

2. София Прокудина и Умка. «Мне 8 лет. На фото собака моя собака Умка. Она очень любит и защищает меня».

3. Владислав и Карат. «Хотим поделиться неожиданным фотомоментом прогулки нашего сыночка Владислава со своим новым другом, лайкой по имени Карат. Это собака его дяди. На время карантина садики закрыты, и дети прячутся от вируса у бабушки и дяди в городе, вместе с ними и Карат. Сын очень любит с ним гулять, играть, а Карат слушается своего нового маленького друга, даже поддается дрессировке и выполняет некоторые команды Владюши. Вот так вот проводим время с пользой» (мама Анна).

4. Вадим Давыдов и Дуся. «На фото я и Дуся. Дусе 8 лет. С августа 2019 года живет с нами».

5. Лиза и мопс Гарри. «На фото моя дочь Лиза и мопс Гарри Поттер меджик Бой – в миру просто Гарик. Гарик обожает фотографироваться и даже был фотомоделью для рекламы» (мама Елена Кемпи).

6. Наталья и Гномыч. «Гному 5 месяцев, порода Алабай. С одной стороны спокойный, а с другой – очень активный».

7. Алексей Павлов и любимый питомец Гоша. «Черепашка у нас любознательный старичок. Любит ходить по квартире, а больше всего – стиральную машинку. Когда она работает, он вытягивают свою шею и смотрит на вращающийся барабан. Это для него музыка».

8. Яна Спасова и Веста. «У меня собака породы бигль, и ее кличка Веста. Когда хозяева уходят из дома, она бежит на подоконник и ждет, пока все придут обратно с работы и школы. Когда мы возвращаемся, она так радуется, что целует нас».

9. Александра Карпова и хорек Рикки. «Рикки много спит, любит играть, очень добрая. Ей уже почти три годика. Интересно наблюдать, что она делает, когда бегает свободно».

10. Елизавета Тихомирова и Дина. «Дина – чистокровная дворянка! Ей 3,5 года. Знакома с ней три месяца, но ощущение, что знаем друг друга всю жизнь».

11. Аня и Сеня. «На снимке моя дочка Анечка и наш любимчик Сеня. Ему три года, и он умеет разговаривать, говорит: мама. Очень ласковый котик!» (Елена Викторовна Сорокина).

12. Яна Мельникова, Бантик и Боня. «На фото моя дочка Яна и ее питомцы – кролик по кличке Бантик и мопс по кличке Боня. Бантик очень шустрый и пушистый. Боня очень ласковая и любит детей» (мама Дарья Ивановна Мельникова).

13. Мирослав и Челси. «Мирошка ее обожает с рождения. Первое слово Мироши было «Тети», что в переводе на человеческий Челси. Мироша и Челси вместе спят, кушают корм Челси, ходят в собачий туалет и лают, когда звонит домофон. На прогулке поводок тоже ведет Мирослав» (мама Юлия).